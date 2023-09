Marisa Leo | folla commossa a Salemi per i funerali della donna uccisa dall' ex | Vescovo | La tua luce ci guiderà ancora

(Di mercoledì 13 settembre 2023) 'Chi ama passaa morte alla vita' 'Mi trovo qui, come voi, per condividere lo strazio di una situazione che ci supera da tutte le parti e ci fa piangere lacrime amare, resapiù cruda e più ...

In una Chiesa Madre stracolma, a Salemi, in un clima di grande tensione, si stanno svolgendo i funerali di, la donna uccisa dall'ex compagno Angelo Reina. A celebrare il rito il Vescovo di Mazara del Vallo, Giurdanella, che ha voluto ricordare soprattutto la piccola figlia die di Angelo (...Saranno celebrati oggi, alle 16, nella Chiesa Madre di Salemi i funerali di, uccisa il 6 settembre scorso nel Trapanese dall'ex convivente Angelo Reina, che poi si è tolto la vita. A Salemi, paese d'orgine della donna, domani sarà lutto cittadino. Il sindaco, ...Saranno celebrati dal vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, i funerali di, la 39enne uccisa nel Trapanese dall'ex compagno che si è poi tolto la vita. Le esequie saranno officiate alle 16 nella chiesa madre di Salemi, dove il sindaco ha proclamato il lutto ...

"Il dramma che si è appena consumato mi raggiunge profondamente, mi turba e mi ferisce. La vostra sofferenza è così intima e violenta che sento solo il desiderio di stringermi a voi come padre e come ...SALEMI (TRAPANI) (ITALPRESS) - La città di Salemi ha dato l'ultimo saluto a Marisa Leo, ennesima vittima di femminicidio, in provincia di Trapani.(LaPresse) La città di Salemi ha dato l'ultimo saluto a Marisa Leo. La 39enne, che lascia una bimba di 4 anni, è stata uccisa nel Trapanese dal suo ex compagno, che poi si è suicidato. I cittadini ...