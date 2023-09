Mario Draghi accetta l’incarico in Europa | Meloni | Buona notizia | non è contro governo

... affidata a. La comunicazione, fatta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione, giunge dopo che negli ultimi mesi le ...Non e' iniziativa contro noi, e' italiano tra i piu' autorevoli . 'Non la considero un'iniziativa contro di noi,e' uno degli italiani piu' autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione, la considero una buona notizia'. Cosi' la presidente del Consiglio, ...Per Giorgia Meloni, l'incarico di Ursula von der Leyen ain ambito europeo è una buona notizia. A Cinque Minuti, il programma condotto da Bruno Vespa, la premier ha commentato così: "è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, ...Roma, 13 set. " "E' una buona notizia", l'incarico assegnato da Ursula Von der Leyen a, e "non è assolutamente" contro il governo. "E' un italiano autorevole e presumo avrà un occhio di riguardo per l'Italia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di 'Cinque minuti' ...

Premier Giorgia Meloni said Wednesday that the European Commission President Ursula von der Leyen's decision to ask former European Central Bank president and ex-premier Mario Draghi to compile a cruc ...Non la considero assolutamente un’iniziativa contro di noi. Mario Draghi è italiano, uno dei più autorevoli che abbiamo. Presumo che in un ruolo del genere possa avere anche un occhio di riguardo per ...La premier in tv commenta il rapporto affidato da von der Leyen all'ex premier: "È uno degli italiani può autorevoli che abbiamo. Non è una scelta contro di noi". E su Gentiloni: "Da lui approccio più ...