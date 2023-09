Marina e Pier Silvio Berlusconi | così gestiranno l’impero di Papà

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Fininvest, ecco comecontrollanoSole 24 Ore, di Marigia Mangano, pag. 8 Spunta un accordo, sottoscritto dapoco prima dell’accettazione del testamento del padre, che garantisce il controllo stabile di Fininvest ai due eredi. Ilpatto, che sarà depositato nel week end, al massimo nei primi giorni della prossima settimana, sigilla in modo certo e inequivocabile la volontà dei due fratelli maggiori di gestire la Fininvest in perfetta unione. L’accordo, secondo quanto riferito da fonti finanziarie, crea un unico blocco di potere trache insieme possonocontare su un pacchetto complessivo del 52,48% ...

Berlusconi, la doppia firma diSilvio. Inizia ufficialmente la nuova era Adesso è veramente tutto in mano a loro.Silvio firmando per l'accettazione dell'eredità sono diventati i nuovi padroni di ...Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi avevano reso noto di aver accettato l'eredità del loro padre "interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con ...Silvio, una gestione unicaSilvio obbligati a una gestione in perfetta unione. Poco prima dell'accettazione del testamento di Silvio Berlusconi, i due figli maggiori ...Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi hanno accettato il testamento e quindi l'eredità di Silvio Berlusconi. Nelle ultime volontà, l'ex premier ha assegnato ai figli maggiori,...

Fininvest, così Marina e Pier Silvio si blindano: un patto per votare insieme in assemblea La Stampa

Berlusconi, patto di Marina e Pier Silvio su Fininvest: voteranno insieme in assemblea Corriere della Sera

Spunta un accordo, sottoscritto da Marina e Pier Silvio Berlusconi poco prima dell'accettazione del testamento del padre ...I due fratelli hanno siglato un accordo a tempo indeterminato poco prima dell'accettazione dell'eredità del padre. Ecco cosa prevede l'intesa ...I due hanno stretto un patto para sociale, a tempo indeterminato, con l'obbligo di consultazione e unità di voto nelle assemblee. L'indiscrezione sul Sole 24 Ore ...