Maria Corleone | la trama della fiction

(Di mercoledì 13 settembre 2023)è la nuovadi Canale 5 in onda da stasera, con unaaffascinante che intreccia abilmente gli elementi del dramma familiare con quelli del thriller. Rosa Diletta Rossi interpreta, una giovane donna nata in una famiglia mafiosa a Palermo, che viene coinvolta in un attentato che cambia per sempre il corsosua vita. Questo evento la costringe a entrare nei meccanismi criminalimafia per difendere la vita e l’onoresua famiglia, mettendo a rischio anche la sua storia d’amore. Ladici presenta subito, una giovane stilista originariaSicilia che ha realizzato il suo ...

è la nuova fiction targata Mediaset . Creata da Pietro Valsecchi e diretta da Mauro Mancini , la serie ha per protagonista Rosa Diletta Rossi , già vista in Suburra , ma anche, più di ...L'attesa è finita! Questa sera alle 21.25 su Canale5 andrà in onda la prima puntata di. La serie tv, creata dalla penna di Pietro Valsecchi, terrà il pubblico con il fiato sospeso e si preannuncia ricca di colpi di scena. Ispirata a Il Padrino parte III, e in particolare ...Rosa Diletta Rossi, attrice romana, veste i panni dinell'omonima fiction Mediaset. A dispetto del rimando ai film di mafia diretti da Francis Ford Coppola, e del fatto che la pragonista si chiami come la figlia di Michaelne Il ...A partire da questa sera, 13 settembre , su Canale5 prenderà avvio una nuova fiction,, che accompagnerà gli spettatori per quattro appuntamenti. La serie tv con Rosa Diletti Rossi ci farà scoprire il personaggio di, una donna determinata e combattuta ...

Rosa Diletta Rossi da stasera “diventa” Maria Corleone, chi è l'attrice (che ha recitato anche in Suburra): ca ilmessaggero.it

Da quante puntate è composta Maria Corleone Su Canale 5 arriva una nuova serie televisiva creata da Pietro Valsecchi (conosciuto anche per Liberi sognatori, Ultimo – Caccia ai Narcos, Rosy Abate – La ...Tutte le news su Rosa Diletta Rossi, l'attrice protagonista della serie TV Maria Corleone. Scopriamo età, altezza, Instagram e film.Maria Corleone, stasera in tv parte la nuova serie di Canale 5 con Rosa Diletta Rossi: trama, cast (c'è anche Tosca D'Aquino) e quanto dura Leo Gassmann, debutta in tv: ecco in che ruolo Secondo ...