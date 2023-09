Maria Corleone | al via la serie di Canale 5 sull’iconico personaggio

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Al via, ladi5 con Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella e Fortunato Cerlino, dal 13 settembre in prima serata La nuovadi5 Al via, mercoledì 13 settembre, in prima serata sula nuovadedicata a un nuovo iconicofemminile interpretato da Rosa Diletta Rossi., prodotta da Clemart in collaborazione con Taodue – Mediaset e diretta da Mauro Mancini è il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York, all’incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due ...