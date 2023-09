Marfella lascia il Napoli e passa alla Casertana | “Sono pronto Sono cresciuto tanto con la maglia azzurra”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il portiere azzurro, Davideila titolo definitivo per unirsiFC: il comunicato. Il terzo portiere del, Davide, ha deciso di abbracciare una nuova avventura calcistica, ma questa volta non si allontanerà troppo da casa. Il giovane estremo difensore napoletano ha ufficialmente detto addio al club azzurro e si è trasferito in modo definitivoFC. Il comunicato ufficiale recita: “LaFC – si legge nella nota – annuncia di essersi assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide. Il portiere classe 1999 ènel settore giovanile dele lo scorso ...

... l'ultimo proiettile sparato alle spalle, loin un mare di sangue e va a giocare a carte. Il ... Leggi Anche dal blog di AntonioLe dipendenze generano violenza: la mia lettura sui fatti ...ZEDADKA SALUTA IL NAPOLI E APPRODA IN LUSSEMBURGO - Karim Zedadkail Napoli. L'esterno ... a), Costa (Vicenza, d), Alastuey (Club Deportivo Teruel, c), Sgarbi (Avellino, a),(fine ...... l'ultimo proiettile sparato alle spalle, loin un mare di sangue e va a giocare a carte. Il ... Leggi Anche dal blog di AntonioLe dipendenze generano violenza: la mia lettura sui fatti ...ZEDADKA SALUTA IL NAPOLI E APPRODA IN LUSSEMBURGO - Karim Zedadkail Napoli. L'esterno ... a), Costa (Vicenza, d), Alastuey (Club Deportivo Teruel, c), Sgarbi (Avellino, a),(fine ...

Nuova squadra per Marfella, è ufficiale: lascia Napoli, ma resta in Campania AreaNapoli.it

Marfella lascia il Napoli, il club non esercita la clausola: il futuro del portiere CalcioNapoli1926.it

Davide Marfella è della Casertana. Il portiere classe 1999 arriva in rossoblù dopo la stagione che la visto conquistare lo scudetto con il Napoli ...Davide Marfella, uno dei due napoletani insieme a Gianluca Gaetano ad esser riuscito a vincere lo Scudetto con la squadra della propria città, riparte dalla Serie C. Il portiere, svincolato dopo la ...