Marche | scossa di terremoto di magnitudo 4 | 1 nella zona di Ancona e Pesaro Nessun danno

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Attimi di panico sulla costa Marchigiana per unadi, che verso le 10,30 del mattino ha fatto tremare i mobili nelle case e spinto la gente a scendere in strada. Il sisma, di4.1, è stato avvertito in particolarecittà dididi4.1 Segnalazioni sono arrivata anche dalle scuole e dalle strutture sanitarie. Non sono stati segnalati danni o disagi alle persone. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. L’epicentro del, secondo quanto fa sapere l’Ingv, è stato localizzato in mare a una distanza di circa 39 km dalla Costa Marchigiana. Il capoluogodista circa 41 km dall’epicentro. La profondità ...

A Fano alcuni testimoni riferiscono di avere sentito un boato, che non tutti hanno identificato come unadi terremoto. Ad Ancona è stata è stata evacuata la scuola primaria "Maggini".

Una scossa chiaramente percettibile che conferma il persistere dello sciame sismico che ha interessato l'area costiera a nord delle Marche negli ultimi mesi