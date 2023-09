Maneskin vincono agli Mtv Vma | il gesto inaspettato di Taylor Swift

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Iportano a casa un’altra vittoria. Il brano “The loneliest” vince il titolo di Best RockMtv Vma. Subito dopo il gruppo rock ha cantato il suo ultimo successo “Honey (are u coming?)”. Durante l’esibizione, molto elettrizzante,non si è trattenuta e ha fatto unplateale tutto dedicato al cantante Damiano.gli Mtv Vma, durante l’esibizione il bacio diLa famosa rock band italiana è volata fino al Prudential Center di Newark, nel New Jersey per portare a casa una nuova vittoria nella serata di ieri, martedì 12 settembre 2023. Ihanno vinto il premio Best rock per il brano “The loneliest”. La band aveva vinto anche nel 2022 per la categoria ...

il premio "Best Rock" al gala dei Video Music Awards (Vma) dell'emittente musicale Mtv, che si è svolto in New Jersey, per "The Loneliest". Subito dopo il gruppo rock ha cantato il ...I Måneskincon "The Loneliest" e sul palco portano "Honey (are u ...Le chiome sciolte e aplombsui raccolti, anche se qualcuna prova ad alzare decisamente il ... Per l'influencer ex di Damiano deiocchi in bold e labbra delicate. Isabelle Huppert Wet ...Una parentesi a parte la meritano i: "Addirittural'Eurofestival, li hai rovinati! 'Sesso occasionale' e 'Tango' di Tananai , bruttissime. Nessuno le sente quelle canzoni ". Infine ...

Mtv Vmas, i Maneskin vincono come «Best rock» con «The Loneliest». Taylor Swift manda un bacio a Damiano Corriere della Sera

Mtv Video Music Awards, i Maneskin vincono il premio Best Rock. E Taylor Swift manda un bacio a Damiano Il Fatto Quotidiano

Roma, 13 set. (askanews) - Taylor Swift, Nicki Minaj, Shakira e altre star della musica sfilano sul tappeto rosso della cerimonia degli MTV Video Music Awards 2023 nel New Jersey.Taylor Swift ha trion ...I Maneskin sono una delle rock band più influenti del panorama musicale mondiale odierno. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo e anche le ...I Måneskin sono stati uno dei grandi protagonisti degli MTV Video Music Awards 2023. La band romana era in gara in due categorie, “Group of the Year” e “Best Rock”. Nella prima hanno vinto le ...