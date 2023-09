Maneskin trionfano agli MTV VMAs | il bacio Taylor Swift a Damiano fa impazzire i fan VIDEO

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’esibizione deiha infuocato il palco degli MTVdopo aver vinto la categoria Best Rock grazie al brano The Loneliest. La loro performance è passata tutt’altro che inosservata e neancheha resistito a mandare unal frontman della bandDavid. IMTVL’edizione 2023 degli MTVè L'articolo proviene da Il Difforme.

La quarantesima edizione degli MTV Video Music Awards 2023, che si è tenuta al Prudential Center di Newark (New Jersey) la scorsa notte, ha confermato lo scettro di regina del pop a Taylor Swift, che ...approfondimento Icandidati ai VMAs 2023. Tutte le nomination Non visualizzi questo ... i Måneskincome Best Rock. I vincitori FOTO La band italiana ha infiammato il palco del ...La band italiana ha infiammato il palco del Prudential Center di Newark cantando il suo ultimo successo Honey (Are You Coming). Proprio durante l'esibizione Taylor Swift, che ha vinto il premio Video ...I Måneskin ancora sul tetto del mondo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono stati i grandi protagonisti della serata degli MTV VMA's 2023 , andata in onda in diretta sulla rete statunitense dal ...

I Maneskin trionfano agli MTV VMAs: battuti Foo Fighters e RHCP Rockol.it

Mtv VMA Awards: i Maneskin trionfano con il video girato a Desio Il Cittadino di Monza e Brianza

La band, vestita dallo stilista americano, ha vinto nella categoria Best rock, con il singolo «The loneliest», battendo leggende della musica come Metallica, Red hot chili peppers, Linkin park, Foo fi ...C'è anche un po' di Brianza nel trionfo internazionale (l'ennesimo) dei Maneskin, la rock band romana che ha conquistato il premio per la categoria "Best rock" con il brano " The loneliest" al gala de ...