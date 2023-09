Manchester United | accordo da 70 milioni di euro all’anno con lo sponsor Snapdragon

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il nuovodelsarà, società statunitense di software che fa parte del colosso tecnologico Qualcomm. Le due parti hanno infatti sottoscritto unsulla base di circa 70di. Una cifra record per i Red Devils, alla ricerca di un nuovodi maglia dopo che TeamViewer aveva rescisso il contratto. Malgrado unquinquennale, il management dell’azienda tedesca era stato ampiamente criticato dagli azionisti per tale scelta, optando dunque per una rescissione. Poco male per lo, che a partire dalla prossima stagione avrà un nuovo marchio sulla maglietta da gioco e tanto altro denaro nelle proprie casse. SportFace.

