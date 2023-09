Maltempo in Spagna | distrutto dal vento un centro paddle | video

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ilsta colpendo in maniera pesante la. Prima inondazioni dovute alla pioggia ora il. Questoracconta come sia statoundia Borriana; pareti e tetto spazzate via dall'uragano.

Più di 40 litri per metro quadrato sono scesi dal cielo in appena un quarto d'ora in gran parte della provincia di Castellón, nel sud della, dove un vento da uragano ha soffiato a più di 109 km orari in alcune zone come Borriana, che è stata l'epicentro della tempesta. La provincia di Castellón è in allerta arancione per temporali ...La Libia devastata dalla tempesta Daniel. Ilha spazzato le coste del Paese nordafricano allagando strade e case. I dispersi sarebbero ...e Italia , insieme al Canada, avrebbero già dato ...... la prima giornata di lavori 08/09/23 Fotogallery - Ilmette in ginocchio la Grecia, ... bilaterale con il ministro degli Esteri Wang Sisma di 30 secondi sentito fino inIl Centro per la ......tra la fiammata di calore che fa schizzare le colonnine dei termometri e ilche provoca ... Olanda, Germania,orientale e soprattutto Francia. Anche buona parte dell'Italia è interessata ...

Spagna, piogge torrenziali in tutto il Paese: strade come fiumi in Catalogna Sky Tg24

Maltempo in Spagna, le strade in Catalogna sono come fiumi in piena: l’acqua trascina via tutto Corriere TV

Spagna, pioggia e vento provocano il caos: strade trasformate in fiumi, alberi sradicati, terrazze distrutte, strutture volate via. Guarda il video.La provincia di Castellón è in allerta arancione per temporali e la pioggia intensa che ha provocato il caos: strade trasformate in fiumi, alberi sradicati, terrazze distrutte, strutture letteralmente ...(Adnkronos) – Nuovo drammatico record di alluvioni e frane con vittime nel 2023, in Italia, a causa del maltempo. Nei primi sei mesi di quest’anno, infatti, sono stati registrati ben 25 eventi ...