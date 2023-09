Malore nel sonno | i genitori la trovano senza vita

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIle la morte nel. Castelvenere piange la scomparsa di una giovane donna morta, nella notte a soli 40 anni. Si tratta di Gina Carlo, avvocatessa, trovata priva dinella casa dove viveva, insieme ai, nel centro abitato della cittadina della Valle Telesina. Sono stati i familiari a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. Ilche l’ha stroncata era arrivato probabilmente alcune ore prima. La 40enne, componente della Direzione provinciale del Pd ed ex amministratore comunale, era molto conosciuta. Poco fa sui social, la Federazione Provinciale del Pd ha pubblicato un post di cordoglio: “Alla sua famiglia le più ...

