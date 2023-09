Malgioglio ‘punge’ Cristina Scuccia per il forfait a Tale e Quale Show | «Quando era Suora cantava Like a Virgin e ora non vouole imitare determinati artisti! Avevi il terrore dei miei giudizi?»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) CristianoEra stata annunciata da Carlo Conti tra i concorrenti della prossima edizione di, in partenza su Rai 1 il prossimo 22 settembre, ma poiha dato, a quanto pare perché non se la sentiva diartisti troppo eccessivi per via della sua precedente vocazione religiosa. Una decisione, quella dell’ex, che non è affatto piaciuta a Cristiano, giurato del programma, che non ha perso tempo per dire la sua. “Ho saputo che l’ex Suornon sarà nel cast. Questo mi addolora. Leggo, inoltre, che non desiderava cantare epersonaggi pop internazionali, molto ma molto particolari e canzoni molto ...