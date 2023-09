Malattie rare | al via il farmaco di Telethon che salva i bambini bolla

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sarà la prima charity al mondo responsabile della produzione e distribuzione di un. La nuova sfida della Fondazionenon ha precedenti tra le organizzazione non profit. L’anno scorso l’azienda farmaceutica anglo-statunitense Orchard Therapeutics PLC, che fino ad allora aveva prodotto undestinato alla terapia genica di una rara patologia di immunodeficienza, l’ADA-SCID, una malattia che si manifesta sin dai primi mesi di vita, in cui il sistema immunitario è gravemente compromesso, aveva annunciato di voler disinvestire da questo settore. Legenichesono un campo poco profittevole e riguardano un numero molto ristretto di pazienti, al tempo stesso la ricerca è estremamente costosa. Sicchè per l’industria farmaceutica spesso è difficile sostenere un onere che poi ...

Un plauso da Simona Bellagambi, vicepresidente di Eurordis -Diseases Europe, associazione per le: "Nello scenario globale il 5 - 6% di persone con malattia rara (meno di una ogni ..." Associazione volontaria per l'angioedema ereditario ed altre formedi angioedema, ITACA " Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema e UNIAMO " Federazione Italiana. ...O, ancora: proteggere e preservare l'ambiente e sostenere la ricerca scientifica controgeneticheo patologie come leucemia, sclerosi multipla, fibrosi cistica, patologie tumorali, ...Sentiamo l'esigenza di dialogare con l'industria farmaceutica, le fondazioni, le associazioni non solo industriali ma anche dei pazienti, delle, le società scientifiche; c'è n'è bisogno ...

Il farmaco, a base di sapropterina dicloridrato, permette la riduzione delle limitazioni dietetiche indicate per la patologia, aumentando la tolleranza alla fenilalanina ...Istituire al più presto una Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini: questo, in sintesi, il contenuto della proposta di legge n.1317 ...Al via campagna di sensibilizzazione per inaugurare una nuova narrazione di questa malattia attraverso la conoscenza e la fiducia nel futuro. Fulcro ...