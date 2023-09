L’ultimo discorso del suo mandato | ecco cosa dirà von der Leyen sullo “stato dell’Unione”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, pronuncerà oggi a Strasburgo il suo ultimo "dell'Unione" di questa legislatura europarlamentare e del suoalla guida dell'Esecutivo comunitario. Unche sarà imposostanzialmente sull'imperativo di passare ora all'attuazione concreta, sul terreno, in questo scampolo di legislatura europea, delle molte decisioni legislative che sono state proposte e poi in gran parte adottate definitivamente in questi anni, soprattutto in campo ambientale, climatico, energetico e digitale. Restano, tuttavia, almeno due importantissime decisioni legislative che bisognerà cercare di portare in porto prima della fine della legislatura: il regolamento sull'intelligenza artificiale e il ...

