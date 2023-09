... mossa per arrivare asecondo altri, sta di fatto che per ... sta di fatto che per il serbo'avventura in bianconero sembrava ... il club edel giocatore stanno considerando questa ...... Romelu. Con il Chelsea si era anche paventata la ... la posizione di Vlahovic a Torino sembra essere radicalmente cambiata:'...'incontro fissato condel giocatore ne è la prova ......Biasin a Tv Play all'indomani dell'incontro a Milano con'...e Inzaghi (LaPresse) - calciomercato.itA proposito del Milan e di,... Biasin ha ribadito che il belga o comunque il suo'è ..." Abbiamo un grande rapporto con Paulo e il suo, ... Anche perché'ora della coppia Dybala -sta per scoccare e'...

Lukaku, l’entourage rivela: “Trattativa sbloccata solo grazie ai club sauditi” ItaSportPress