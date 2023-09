L’UE corre per migliorare la qualità dell’aria

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il Parlamento Europeo ha adottato in queste ore una posizione determinante in merito a nuove misure legislative mirate alae a creare un ambiente pulito e salutare per i cittadini europei. Con un responso di 363 voti a favore, 226 contrari e 46 astensioni, i deputati hanno deciso di stabilire valori limite più rigorosi e obiettivi più ambiziosi da raggiungere entro il 2035 rispetto alla proposta iniziale presentata dalla Commissione Europea, in linea con il perseguimento di Inquinamento Zero entro il 2050. L’iniziativa segue l’annuncio di un’altra accelerazione, quella verso il 45% di rinnovabili entro il 2030. La nuova legislazione si concentra su vari inquinanti atmosferici, tra cui particolato fine (PM2.5 e PM10), anidride carbonica (NO2), anidride solforosa (SO2) e ozono (O3). L’obiettivo è ...

