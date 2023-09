I protagonisti di oggi sono l'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy e la bellissima modella, presentatrice e showgirlche sul proprio profilo ha voluto condividere lo scatto al ...A scaldare l'atmosfera ci pensa, una delle donne DJ più acclamate del panorama italiano, con il suo DJ set. Dopo l'esibizione di Sean Paul , a Cinecittà World la festa continua con ...Dalle 20 a scaldare latmosfera dellattesissimo spettacolo di Sean Paul ci sara' la dj. Dopo lesibizione di Sean Paul, la festa continua con il Party Senorita, animato dal dj Set di ...Spesso all'Olimpico anche Giorgia Belotti e, compagna di El Shaarawy che fa su e giù da Milano per il suo lavoro da modella. Molto amiche le britanniche Leah Monroe, compagna di ...

Ludovica Pagani, il lato A straborda: impossibile evitare lo zoom Rompipallone

El Shaarawy e Ludovica Pagani, fuga romantica al Giglio e dedica d'amore Corriere dello Sport

Una storia su instagram, al mare durante il tramonto (o per usare un inglesismo tanto caro agli influencer durante la "golden hour") per celebrare un amore che va a gonfie vele. I protagonisti di oggi ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...In attesa di ripartire con la Roma, per gli impegni in campionato e in Europa League, il calciatore si gode qualche giorno di riposo con la sua fidanzata ...