L’Ucraina è il nuovo Afghanistan | le prossime europee siano un referendum per la pace di E Basile

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Come si sa, Antonio Gramsci in una nota dal carcere negli anni Trenta scrisse che un mondo stava morendo e che i contorni deluniverso non erano netti all’orizzonte. Nell’interregno tra i due diversi ordini, forze irrazionali e oscurantiste avrebbero dominato. Nell’interregno nascono i mostri. L’attualità di questa dichiarazione ci colpisce. È davanti agli occhi di tutti, anche dei più fanatici sostenitori della riscossa dell’Occidente collettivo contro il male col quale viene identificato il resto del mondo, (Pep Borrell docet, il «giardino» europeo assediato dai barbari) che la strategia Usa e Nato manca di razionalità politica. La politica in subordineCon Machiavelli, nasce l’epoca moderna. Viene creata l’autonomia della politica dai dogmi religiosi ed etici. Naturalmente anche prima di Machiavelli la politica era stata pura gestione del potere ma era stata ...

Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli. Kim Jong-un, “relazioni con Mosca su un nuovo livello" - Aggiornamento del 13 Settembre delle ore 11:28 - Aggiornamento del 13 Settembre delle ore 11:28 RaiNews