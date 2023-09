Luciano Sorbillo | il re della pizza colto da infarto mentre è al lavoro | “Sono salvo grazie alla telemedicina”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Paura per. Iliolo napoletano ha avuto unsi trovava in Calabria per motivi di. A salvarlo è stato la. Questo il suo racconto sui social: “Sembra un film. Mi sento male maall’elisoccorso, riesco a entrare in ospedale, al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L’equipe dell’Unita Operativa Utic diretta dal Prof Antonio Vincenzo Ciconte mi ha riportatovita.rinatobravura dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario calabrese.a un elettrocardiogramma e un messaggio inancora vivo. Il mio cuore ha ceduto ma le mani ...

«Sono rinato grazie alla bravura dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario calabrese». Attraverso il proprio profilo Facebook, il noto pizzaiolo napoletano Luciano Sorbillo, colto ...