Lotta | Mondiali 2023 | gli italiani che possono provare ad agguantare il pass olimpico

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Primo momento della verità ormai alle porte per laitaliana, che si appresta ad affrontare il primo evento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024 in occasione degli imminenti Campionati. La rassegna iridata, in programma a Belgrado dal 16 al 24 settembre, assegnerà un totale di 90a cinque cerchi, ovvero 5 per ogni categoria presente alle Olimpiadi. L’Italia schiera nella capitale serba un rappresentante in 15 categorie olimpiche (sulle 18 complessive), con l’obiettivo di qualificare al primo colpo il maggior numero possibile di atleti per Parigi. Chance importanti in tal senso nello stile libero per Frank Chamizo (bronzo iridato e argento europeo in carica) nei 74 kg, maprovarci da outsider anche Abraham Conyedo (bronzoa ...

Ai blocchi di partenza, a Belgrado, in Serbia, i Campionati di lotta, che si svolgeranno da sabato 16 a domenica 24 settembre. Per ogni categoria di peso, ben 18, saranno assegnati cinque posti nazione, per un totale di 90 carte tra uomini e donne.

Roma – Sono imminenti i Mondiali di Lotta che si svolgeranno a Belgrado dal 16 al 24 settembre. E la competizione iridata è la prima nel calendario internazionale per conquistare i pass olimpici per ...In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla malattia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato che colpisce cinquanta milioni di persone ogni anno ...La grande attesa sta per finire in vista dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in programma a Belgrado da sabato 16 a domenica 24 settembre e valevole come primo evento di qualificazione olimpica per ...