Lotta | i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 | Chamizo e Conyedo guidano la truppa azzurra a Belgrado

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La grande attesa sta per finire in vista dei Campionatidi, in programma ada sabato 16 a domenica 24 settembre e valevole come primo evento di qualificazione olimpica per Parigi 2024. In Serbia l’imminente rassegna iridata assegnerà infatti un totale di 90 pass non nominali, ovvero 5 per ogni categoria a cinque cerchi. Nessuna sorpresa dell’ultima ora in casa Italia rispetto alle entry list provvisorie, con la conferma ufficiale dei 17 atleti impegnati sulle materassine della Stark Arena. La spedizione tricolore potrà contare nello stile libero sulle stelle Frank(74 kg) e Abraham(125 kg), oltre a Simone Piroddu (57 kg), Colin Realbuto (65 kg), William Raffi (86 kg) e Benjamin Honis (97 kg). In campo femminile le nostre rappresentanti ...