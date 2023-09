L' ordine internazionale resterà dominato dagli Usa Il possibile ruolo dell' Italia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'estate ci ha dato segnali inequivocabili sul prevedibile assettoe sulle possibilità che la preminenza americana venga ridimensionata dall'emergere di un blocco alternativo coagulato attorno all' “amicizia senza limiti” russo-cinese. Ciò vale in particolare per il settore che rappresenta l'essenza ultimaa sicurezza, e quindi'esistenza, degli Stati: la difesa. Il vertice di Johannesburg dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) si è limitato a cercare un'intesa in materia di crediti allo sviluppo e sistema dei pagamenti internazionali alternativi a quello occidentale. Il Blocco dei Cinque si allargherà ad Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Emirati arabi, Etiopia e Iran. Ma le differenze e talvolta i contrasti tra questi Paesi (per es. le dispute di confine tra India e Cina) rendono improbabile ...