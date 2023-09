L’Occidente in ritirata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tutti cantano vittoria dopo il G20 in India: America, Cina, Russia, perfino l’Italia. Ma come è andata davvero?Manlio Burrivia email Gentile lettore, dimentichi l’Italia, una penosa comparsa checché ne dica la Meloni con giornaloni al seguito che la incensano come grande statista mentre conta meno di zero. Lo scontro era tra l’America, con annessa l’Europa che ormai è un esangue possedimento Usa, e il polo Cina-Russia. La cartina di tornasole per capire da che parte è schierato il mondo era la questione ucraina. Ebbene Il comunicato finale non solo non condanna la Russia ma nemmeno la nomina perché la grande maggioranza dei Paesi non intende schierarsi con, nonostante gli sforzi di Biden (Putin e Xi hanno snobbato il vertice). Alla fine, pur di partorire un comunicato, la presidenza indiana è ricorsa a principi astratti (viva la pace, no guerre, no bombe ...