Locatelli | primo test superato | ora quello più difficile con Allegri

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Se per tutta la nazionale italiana la partita contro l'Ucraina era undelicato e da non poter sbagliare, a maggior ragione lo era per...

Ma energie più fresche sono venute anche in difesa da Scalvini, da un ottimoa guidare il ... La rete di Yarmolenko, a 4 minuti dalla fine deltempo, è la sintesi di questa nostra ...Chiesa nella probabile formazione Juventus LazioIlbig match della Juventus arriverà dopo la ... Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot,, Fagioli, Weah; Vlahovic, ChiesaChiesa ...... la Juventus ospiterà la Lazio;big match per i bianconeri e partita già indicativa. I ... Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot,, Fagioli, Weah; Chiesa, VlahovicVlahovic nella ...bravo come quello di Sassuolo. Qualificarsi è inevitabile cn questo minimo sindacale" e ... "Partita e gioco (soprattutto neltempo) all'altezza dell'allenatore campione d'Italia 2022 - ...

Locatelli: "L'Italia mi è mancata tanto. Io da regista Sono soddisfatto" Tuttosport

Italia-Ucraina, le pagelle degli azzurri: brillano Frattesi e Locatelli Calcio in Pillole

Se per tutta la nazionale italiana la partita contro l'Ucraina era un test delicato e da non poter sbagliare, a maggior ragione lo era per Manuel Locatelli..In Nazionale ha dato indicazioni molto positive Manuel Locatelli. Impostazione rapida, giocate verticali e discreto dinamismo nell'approccio alla manovra. Adesso anche Allegri deve ...Il pareggio contro la Macedonia ha allargato i problemi dell’Italia di Spalletti, che si affiderà a cinque calciatori per il rilancio.