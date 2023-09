Sale lo, attestandosi a +179 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,45%.gli indici di Eurolandia contrazione moderata per ...Chiusura in rialzo per loBtp e Bund. Il differenzialei due titoli di Stato archivia la seduta a 179 punti, rispetto ai 175 punti della vigilia. Sale anche di 4 punti base il rendimento del decennale italiano ......gli analisti c'e' chi ritiene che l'ago della bilancia sara' il dato sull'inflazione "core", ... Infine, losi attesta a 179 punti, contro i 175 della vigilia. Ars 13 - 09 - 23 17:42:12 (0558)...Chiusura in rialzo per loBTp e Bund. Il differenziale di rendimentoil BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si e' attestato a fine seduta a 180 punti, 5 in piu' ...

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre poco mosso a 175,6 punti Agenzia ANSA

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 179 punti Agenzia ANSA

Chiusura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato archivia la seduta a 179 punti, rispetto ai 175 punti della vigilia. Sale anche di 4 punti base il rendiment ...Che il mese di settembre e la stagione autunnale si prospettassero “caldi e impegnativi” per il Governo Meloni, alle prese con la manovra, non è una sorpresa. Ma nelle ultime settimane i segnali in qu ...Lo spread Btp-Bund rischia di salire oltre i 200 bp entro fine anno, secondo Morgan Stanley. Pesano crescita più lenta e deficit ...