Lo scivolone di Paolo Masella su Napoli è quasi paragonabile a una parolaccia | Varrese non ci sta – VIDEO

(Di mercoledì 13 settembre 2023), il macellaio del Grande Fratello, non avrà finora visto mai una puntata del reality, ma a quanto pare non avrà neppure mai visitato. La città capoluogo della Campania, custode di inestimabili tesori culturali, è stata citata dal neo gieffino come luogo d’Italia privo di storia culturale. Una affermazionea una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

NemmenoCrepet , psicologo e psichiatra, plaude al provvedimento: "Sono contento che il ... Siamo di fronte a unoimbarazzante . Ma ci rendiamo conto che sono bambini Se comunichiamo al ...' acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per ... Salvatore Cardillo, Franz Lear, Leon Bard e FrancescoTosti. Museo Bicknell, ingresso libero 20.45 ...' acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per ... Karaoke conBianco. Piazza Torre Santa Maria CERVO 21.00. Per il 60° Festival Internazionale di ...Indice L'effetto inflazione sul conto Lodei fondi pensione L'effetto inflazione sul conto L' inflazione , infatti, come riferito dal presidente ConsobSavona in tempi non sospetti, è ...

Scivolone di Paolo Masella su Napoli: Varrese non ci sta - VIDEO Blog Tivvù

Paolo Noise, caduta rovinosa dal palco: l'inconveniente durante il tour leggo.it

Durante una chiacchierata con alcuni inquilini, Paolo Masella si è messo a disquisire di cultura artistica d’Italia, rendendosi però autore di un vero e proprio scivolone. Parlando di Napoli, ha ...La consuetudine della consegna degli astucci ai bambini non è passata inosservata dal candidato alle suppletive Marco Cappato.Un giovane attore spagnolo è stato arrestato al Festival del Cinema di Venezia 80, e non è il primo: tutti gli scandali della storia della kermesse ...