LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si parte! Giornata decisiva nelle Asturie

(Di mercoledì 13 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.01 Come prevedibile, iniziano immediatamente gli scatti per cercare la fuga. 13.59 CI SIAMO! INIZIA LANUMERO 17 DELLA! 13.56 Nessun ritiro prima di questa. I 150 corridori che hanno tagliato il traguardo ieri sono gli stessi 150 che sono ripartiti. 13.53 Questa la lista dei vincitori in cima all’Angliru (fonte PCS). Solo grandissimi “arrampicatori” in questa lista, in cui Contador è l’unico a figurare due volte: CARTHY Hugh 2020 Laciclista aStage 12 CONTADOR Alberto 2017Stage 20 ELISSONDE Kenny 2013a ...