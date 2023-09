LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | c’è il ‘mostro’ Angliru | una delle salite più dure in Europa!

(Di mercoledì 13 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLAAmiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alladella diciassettesimadella! La corsa spagnola è arrivata al giorno che potrebbe riscrivere, forse anche definitivamente, la classifica generale.è infatti il giorno della salita più temuta, la salita che è diventata simbolo di questa corsa,si scala l’Altu de l’! Lapartirà da Ribadesella per arrivare proprio sull’dopo 124.4 km. Prima del “MostroAsturie” il percorso prevede altre due salita mica di ridere: prima l’Alto de ...

...1 km Ventesima tappa, sabato 16 settembre, Manzanarre El Real " Guadarrama, 207,8 km Ventunesima tappa, domenica 17 settembre Hipódromo de la Zarzuela " Madrid, 101,1 km Dove vederea España ...Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, pendenze fino al 15%! OA Sport

Vuelta di Spagna LIVE! Apoteosi Jumbo-Visma sul Tourmalet ... Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI I DUBBI DI PINEAU: “PER ME LE BICI DELLA JUMBO SONO TRUCCATE” 17.34 La nostra DIRETTA LIVE ...Le pagelle della sedicesima tappa della Vuelta 2023. Vingegaard alza la voce e mette nel mirino Kuss, a cui restano meno di trenta secondi di vantaggio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa della Vuelta a Esp ...