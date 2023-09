LIVE Musetti-Diallo | Italia-Canada Coppa Davis in DIRETTA | in campo tra circa 15?

(Di mercoledì 13 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DI17.52è un giocatore alto, dotato di un servizio che spesso e volentieri supera i 220 km/h. Il dritto è all’altezza mentre di rovescio tende a regalare se messo sotto pressione in palleggio. 17.49 Non ci sono chiaramente precedenti tra i due giocatori, essendo il canadese ai primi mesi di circuito Atp della carriera. 17.47 Tocca a Lorenzoprovare a ristabilire la parità contro Gabriel. 17.40 Galarneau b. Sonego 7-6 6-4! Inizia con una bruttissima sconfitta l’avventura indell’e del torinese. 16.30 Lorenzo Sonego ha perso il primo ...

Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a, Sonego, Arnaldi, Vavassori e ...A seguire la super sfida tra i numeri uno delle formazioni Lorenzoe Dennis Shapovalov e il doppio Bollelli/Vassori contro Shapovalov/Pospisil. Annunciato il programma di giornata, col doppio ...... Bologna) Ore 15:00 - Sonego vs Galarneau ( SEGUI IL) A seguire -vs Diallo ( SEGUI IL) A seguire - Bolelli/Vavassori vs Pospisil/Galarneau AUSTRALIA - GRAN BRETAGNA (Girone B, ...SEGUI ILDI ITALIA - CANADA SEGUI ILDI- DIALLO PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIAe Diallo scenderanno in campo oggi (mercoledì ...

LIVE Italia-Canada, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: Musetti sfida Shapovalov nel 2° singolare OA Sport

Italia con Sonego e Musetti, dove vedere la Coppa Davis in tv: tennis live Tuttosport

La vittoria sulla Svezia di Jarry e Garin e le formazioni incomplete di Italia e Canada candidano i sudamericani ad uno dei due posti in palio a Bologna per le Finals di Malaga. Sarà già deciso tutto ...Senza Sinner e Berrettini e con Fognini lasciato a casa da capitan Volandri, gli azzurri debuttano nel Gruppo A a Bologna: la cronaca dei match ...Debutto per l'Italia nella fase a gironi della Coppa Davis. A Bologna l'avversario è il Canada campione in carica. Apre Sonego contro Galarneu, poi Musetti-Diallo. In doppio Bolelli e Vavassori contro ...