LIVE – Italia-Canada | fase a gironi Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ladella. Gli azzurri del capitano Filippo Volandri debuttano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) contro i campioni in carica, orfani però di Felix Auger-Aliassime. C’è ma non è al meglio invece Denis Shapovalov, alle prese con un problema al ginocchio. Nonostante le assenze di Sinner e Berrettini, dunque, saranno comunque gli azzurri a partire favoriti. A rimpiazzare Jannik e Matteo ci hanno pensato Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, che affiancheranno Lorenzo Musetti. In doppio, invece, fiducia a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, con quest’ultimo preferito a Fognini. L’appuntamento con questo confronto è alle ore 15:00. ...

Sulla scia di Are You There God It's Me, Margaret ( ancora inedito in, ndt), fa parte di ... Rabbi Rebecca (Sarah Sherman del Saturday Night, che ruba la scena), è buffa ed eccentrica, ...... in primo piano Perù - Brasile, Copa de la Liga Profesional e CoppaPrimavera Dopo la ... Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle partite del ...LA LUNGA STORIA DELL'DI DAVIS " Sul sito ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel, cliccando qui è ora possibile ripercorrere " per la prima volta " i 100 anni di storia della ...IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:21 - MARIA CORLEONE - 1aTV1 18:21 - STUDIO APERTO18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - STUDIO APERTO MAG 19:30 - C. S. I. MIAMI - LA VITTIMA ...

FINALE Italia-Ucraina 2-1: decide una doppietta di Frattesi La Gazzetta dello Sport

Italia-Ucraina 2-1, gol e highlights: decide una doppietta di Frattesi Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare della sfida di Coppa Davis tra Italia e Canada. All'Unipol Arena di Bologna parte il gi ...A Bologna prende il via il girone che vede l’Italia contro il Canada campione, il Cile e la Svezia. Obiettivo la finale a 8 di novembre a Malaga ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Tv russa: “A breve incontro tra Putin e Kim Jong Un”. LIVE ...