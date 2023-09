LIVE Giro di Toscana 2023 in DIRETTA | Tadej Pogacar nobilita la corsa!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i allatestuale deldi! La 95esima edizione della corsa che ricorda Alfredo Martini: da Pontedera a Pontedera, arrivo e partenza dalla stessa località, per un totale di 191,5 km. Tutti “contro”, il ciclista sloveno che sarà “l’attrazione principale” di una corsa che avrà come riferimenti principali il circuito di Lajatico, nella prima parte, e poi il circuito finale caratterizzato dall’ascesa del Monte Serra, la cui vetta è a 613 metri sulllo del mare. Corsa dura quindi, che potrebbe risolversi sia in montagna sia nella successiva discesa che riporta verso Pontedera, passando per Buti e Cascine di Buti e poi in successione attraversando Bientina, ...