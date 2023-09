L’Italia vede la luce e scaccia gli incubi E’ un altro calcio ma c’è un problema | mancano i gol di un vero attaccante | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) 2023-09-12 23:55:00 Arrivano conferme: Finalmente e meritatamente Italia. Domina per mezz’ora l’Ucraina, segna due gol (doppietta di Frattesi), ne subisce uno evitabile, poi ne sbaglia almeno quattro, colpisce una traversa e chiude ancora in avanti senza alcun affanno. La vittoria serve, prima di tutto alla classifica (secondo posto, seppur in coabitazione con Ucraina e Macedonia del Nord, ma con il vantaggio dello scontro diretto e della differenza reti), poi a ritrovare fiducia in se stessi, quindi are glidi uno spareggio e, non ultimo, a fornire a Spalletti i primi tre punti in azzurro e contemporaneamente ad ottenere un po’ di tempo per capire cosa fare di una Nazionale che, adesso, ha anche ripreso a giocare, ma conserva un enorme: il gol degli attaccanti. Non che, questa volta, ci si possa lamentare del ...