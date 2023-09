L’ironia della Meloni sul saluto romano con la mano sinistra fa impazzire “Repubblica”…

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ha scherzato, sul fascismo. Anatema! “Repubblica” non ha preso bene quella piccola gagpremier Giorgiain apertura dei lavori dell’assemblea nazionale di FdI, ieri a Roma, perché quella è roba seria, su cui non si può fare ironia, ammonisce il solito censore dei nostalgici Paolo Berizzi. Ma cos’è accaduto di così grave, al punto da meritarsi un puntuto articolo di “Repubblica”? La leader di FdI, ieri, in apertura dei lavori, ha accennato unalzando ladestra, ma poi, scherzando, ha cambiato subito lato, alzando il braccio sinistro e dicendo con un sorriso ”forse è meglio questo”, con un chiaro riferimento al. Subito è partito l’applauso dei delegati, già presenti in sala, tra sorrisi e sguardi divertiti. Grave, gravissimo per il ...

