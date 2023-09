L' iPhone 12 emette troppe radiazioni | la Francia lo vieta

(Di mercoledì 13 settembre 2023) AGI - Le autorità francesi hanno ordinato ad Apple di sospendere le vendite dell'12 perchéelettromagnetiche. Secondo l'agenzia francese che regola le frequenze radio, l'ANFR, i test hanno rilevato che il modellopiù onde elettromagnetiche suscettibili di essere assorbite dal corpo di quelle consentite. L'ANFR ha precisato di aver "ordinato ad Apple di ritirare l'12 dal mercato francese a partire dal 12 settembre a causa del superamento del limite" di assorbimento elettromagnetico e di riparare i telefoni esistenti. I laboratori accreditati hanno riscontrato un assorbimento di energia elettromagnetica da parte del corpo pari a 5,74 watt per chilogrammo durante test simulati quando il telefono veniva tenuto in mano o in tasca. In tali test ...

Nella giornata di ieri, Apple ha rivelato gli attesissimi iPhone della serie 15. Ma non è tutto rose e fiori per la mela. In Francia, infatti, le autorità hanno messo immediatamente lo stop alle vendite dell'iPhone 12.