Lione | Grosso scavalca Gattuso | è il favorito per la panchina

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le ultime sul nuovo allenatore deldopo l’esonero di Laurent Blanc. Tutti i dettagli suSecondo quanto riportato da L’Equipe, Fabiosarebbe il nuovoper ladel. La squadra francese, dopo un disastroso inizio di Ligue 1 con 1 punto in 4 partite, ha infatti deciso di esonerare Laurent Blanc. L’ex allenatore del Frosinone hato gli altri candidati, tra cui anche Gennaro. Ora bisognerà trovare un accordo tra le parti per chiudere la trattativa.

