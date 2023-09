LinkedIn | aumentano i casi di messaggi inappropriati | come difendersi e tutelarsi

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Negli ultimi tempi sono aumentati idisu. Perciò, la piattaforma ha introdotto delle misure per proteggere gli utenti.ha aggiunto nuove misure per proteggere meglio gli utenti da commenti e contenuti, aggiornando al tempo stesso le sue Politiche della community professionale per riflettere meglio le aspettative dei membri in termini di professionalità e rispetto nelle comunicazioni attraverso la piattaforma.su– Ilovetrading.itInnanzitutto, per quanto riguarda gli avvisi e le azioni sui singoli contenuti: a partire da questa settimana, i membri diil cui contenuto è stato rimosso a causa di una violazione delle norme ...