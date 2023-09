L’Inghilterra “di alto livello” è il punto di riferimento per migliorare la Scozia – Lewis Ferguson

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ritiene che lasi sia scontrata con un’Inghilterra dinella sconfitta per 3-1 all’Hampden Park. In una partita di sfida per commemorare la prima partita internazionale ufficiale tra i due paesi nel 1872, gli ospiti erano una classe a parte. I gol di Phil Foden, del brillante Jude Bellingham e dello skipper Harry Kane hanno suggellato una meritata vittoria contro gli scozzesi, il cui unico gol è arrivato grazie ad un autogol di Harry Maguire. Dopo cinque vittorie consecutive nelle qualificazioni a Euro 2024, è stata una notte difficile per la squadra di Steve Clarke eha dato il dovuto merito agli uomini di Gareth Southgate. Il 24enne centrocampista del Bologna ha dichiarato: “È stata una sconfitta ...

Sono venuto anche per lui e per Vialli, dobbiamo tornare in...sua passione' MANCINI E DIMISSIONI - 'Papà non è né il primo né'... Infanno così, e i talenti sono tornati a fiorire' ...... ora è un centrocampista dilivello e pronto a ritagliarsi sempre più spazio in Nazionale e nell'Inter'. Secondo'ex ct die Russia la strada per la qualificazione, se non in ...... anche nel momento piùdella sua carriera (la vittoria in ... Era'estate del 1988 : la proprietà dei fratelli Orrù e il ds Longo ... Italia, Francia, Spagna,, Grecia. Ma Ranieri'ha ...Primaa 13 punti in cinque gare. Spalletti per la ...'Italia parte bene e spinta dai 55mila di San Siro al 3 i prova ... ma il tiro dal limite termina. Al 10 lo stesso difensore del ...

San Siro fa festa con gli Azzurri, una doppietta di Frattesi regala all ... FIGC