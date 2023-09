Lindstrom e non solo | Garcia ha in cantiere un’altra novità contro il Genoa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Jesperscalda i motori: il danese sta spingendo forte al Konami Center, giorni in cui sta scalando posizioni nei pensieri di. Il francese ha peròin. Rudiprepara la delicata trasferta di Genova, una partita ostica, in cui il team Campione d’Italia sfiderà ildi Aberto Gilardino, alla ricerca dei primi punti tra le mura amiche. Una sfida in cui sarà out Matteo Politano, tra i migliori azzurri nelle prime uscite stagionali, ma vittima di un’elongazione del soleo in nazionale.e l’altra “”: tutte le ultime A prendere il posto di Politano, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe essere Jesper, rientrato dagli impegni con la Danimarca nella ...

Le due squadresi sfidano da due stagioni, avendo il Genoa disputato l'ultimo campionato in ... 55 OSTIGARD , 6 MARIO RUI , 24 CAJUSTE , 7 ELMAS , 70 GAETANO , 23 ZERBIN, 18 SIMEONE , 29...Sono ancora tanti i calciatori del Calcio Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Mentre sono già di rientro i vari Stanislav Lobotka , Jesper, Piotr Zielinski e Victor Osimhen , dovranno scendere in campo gli italiani Alex Meret , Giovanni Di Lorenzo , Matteo Politano e Giacomo Raspadori contro l'Ucraina in una partita che i ...... dirigente ed ex azzurro , ha parlato ai microfoni di Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: " Chi al posto di Politano sabato Iovedo l'ora di vedere, è ...... ma Garciamancano le alternative sulla corsia destra, giocatori diversi per caratteristiche rispetto a Politano e che, quindi, suggeriscono anche uno sviluppo della manovra differente....

Montervino: "Lindstrom Non vedo l'ora di vederlo" il mio napoli

Napoli, Lindstrom è pronto: Garcia prepara il tridente fantasia La Gazzetta dello Sport

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si proietta alla prossima partita del Napoli in campionato, quella in programma sabato sera col Genoa.Rudi Garcia, in vista della partita contro il Genoa, sarà costretto a rinunciare a Matteo Politano. Tre i possibili sostituti.La sosta è agli sgoccioli, per gli azzurri sette partite in appena 22 giorni, tra campionato e Champions League ...