(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nel mondo oscuro e enigmatico di Krat, Pinocchio, ispirato al celebre racconto di Carlo Collodi, si trova di fronte a un potente strumento: la bugia. Questo elemento non allunga il suo naso, ma ha impatti profondi sulla trama e sulle decisioni che affronterà. In questa, esploreremo come ilfunziona in “of P” e come influisce sulle tue avventure a Krat. Il Poterea Krat Lein “of P” non sono semplicemente un elemento narrativo, ma un meccanismo cruciale che determina il corso della storia. Le tue risposte, che siano verità candide o astute falsità, avranno un impatto diretto sui finali disponibili al termine del gioco. Le scelte che fai non solo cambieranno il destino di ...

Nel mondo tenebroso di Krat, Pinocchio, ispirato al celebre racconto di Carlo Collodi, si trova a dover fare i conti con un potente strumento: la bugia. Questo non allunga il suo naso, ma ha impatti p ...Ji-Won Choi, Director di Lies of P, ha confermato il significato del cartello con la scritta APAB, comparso nelle prime immagini promozionali.Gli sviluppatori di Lies of P hanno deciso di rimuovere il cartello con la scritta APAB dal gioco al fine di evitare qualsiasi polemica per via dell'assonanza.