L’idillio sino-portoghese sembra tentennare E le motivazioni sono politiche

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nelle ultime settimane, l’Italia sta perfezionando il suo riposizionamento nei confronti di Pechino. Il governo presieduto da Giorgia Meloni ha infatti ritenuto che la partecipazione del nostro paese alla Belt and Road Initiative, partecipazione sviluppatasi in seguito alla firma dell’apposito Memorandum of Understanding da parte del governo presieduto da Giuseppe Conte nel 2019, non rappresentasse al meglio l’interesse nazionale dell’Italia, optando piuttosto per la formula del partenariato strategico. Ma l’Italia non è l’unico Paese del blocco euroatlantico che in questo periodo sta revisionando i suoi rapporti con la Repubblica Popolare. Il Portogallo guidato dal premier socialista Antonio Costa stai infatti mettendo dei paletti alla cooperazione con Pechino, cooperazione che va avanti da ben prima del lancio della “Nuova Via della Seta”, iniziativa a cui Lisbona ha aderito nel ...