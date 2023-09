(Di mercoledì 13 settembre 2023)si sostanziano in tre distinte fattispecie di risoluzione del rapporto che non sono sovrapponibili quanto alle cause che legittimano l'esercizio del potere da parte dell'amministrazione scolastica (, Sezione Lavoro, Sentenza 26 luglio 2023, n. 22466). L'articolo .

Un'giustificato motivo oggettivo' visto che il segretario ha 'l'abitudine e propensione a intrattenere direttamente i rapporti con i media'. Un taglio reso possibile dal Jobs Act ...... mentregli altri casi disi provvedeva a estendere la tutela risarcitoria " si decise di togliere questo privilegiole organizzazioni di tendenza , applicando anche a loro la ...Insomma: ilin tronco di Gibelli, dopo 40 anni di servizio e alle soglie della pensione, è stato un sacrificio personale fatto da Landinifar risparmiare gli iscritti. Del resto il ...... sempre entro il 13 ottobre 2023 presenta, esclusivamente via PEC, ulteriore domanda al Centrol'Impiego competente nel cui territorio era o è ubicata l'azienda che ha proceduto al. ...

Licenziamento per inidoneità fisica, incapacità didattica o scarso rendimento: precisiamone caratteristiche e differenze con le parole della Cassazione Orizzonte Scuola

Licenziamento per matrimonio, è legittimo Money.it

Chissà quante volte durante la sua carriera da sindacalista Maurizio Landini si è dovuto sentir dire che i licenziamenti a cui lui si ...A me è successo. La Cgil lo ha fatto il 4 luglio”. “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo” recita il gelido benservito perché Landini ha deciso di abolire la figura del portavoce, vista la ...Insomma: il licenziamento in tronco di Gibelli, dopo 40 anni di servizio e alle soglie della pensione, è stato un sacrificio personale fatto da Landini per far risparmiare gli iscritti. Del resto il ...