Libri stampati e scrittura a mano a scuola | la rivoluzione della Svezia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Penne, quaderni,: in questo periodo dell’anno chi è genitore è alle prese con la selezione del materiale scolastico. Da chi lo ha già preparato con largo anticipo, a chi fa tutto all’ultimo minuto, fino a coloro che decidono di acquistare il tutto agià iniziata. Ma non è questa la questione a fare notizia in questi primi giorni di “back to school” (che, lo ricordiamo, variano da regione a regione). A far parlare di sé è la decisione che è stata presa inper quanto riguarda i suoi studenti: un deciso passo indietro nel percorso verso la digitalizzazione per un ritorno ai “vecchi” sistemi di apprendimento. Una sorta di, che ci ricorda l’importanza del coltivare la manualità e la lettura su carta., la decisione svedese Tablet e dispositivi digitali possono essere ...