(Di mercoledì 13 settembre 2023) La tempesta Daniel ha causato gravi distruzioni in. Secondo un portavoce del governo non riconosciuto a livello internazionale nell'est del Paese, 5.200 persone sono mortearee colpite. ...

E proprio in queste ore sono atterrati all'aeroporto Benina, in, due aerei cargo della Mezzaluna rossa emiratina carichi di cibo, medicine e generi dinecessità. Al contempo il presidente ...La tempesta Daniel ha causato gravi distruzioni in. Secondo un portavoce del governo non riconosciuto a livello internazionale nell'est del Paese,... Ecco le immagini satellitari dele del ......e diverse migliaia sono disperse nelle alluvioni che hanno devastato la parte orientale della... Alcuni edifici che erano vicino alla sua boccadell'inondazione sono scomparsi. Il ...Generale dell'esercito, già impegnato in varie missioni all'estero (Somalia, Iraq, Bosnia,, ... risponde Gianluca Lo Stimolo , Business Celebrity Builder, fondatore e Ceo di Stand Out , la...

Libia, le immagini del satellite prima e dopo la catastrofe TGLA7

Libia: prima e dopo le inondazioni nelle immagini satellitari Corriere TV

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ( Oim) in Libia ha dichiarato che almeno 30.000 persone sono sfollate a Derna, la città più colpita dalla tempesta Daniel. L'Oim ha aggiunto che 6.085 ...Le due nazioni del Nord Africa colpite dal sisma e dalle alluvioni lottano per portare aiuti a una popolazione in ginocchio. Ma l’elemento politico e diplomatico prevale sull’emergenza. Fr ...Le immagini satellitari del prima e del dopo rivelano interi quartieri spazzati via, strade sommerse ed edifici crollati ...