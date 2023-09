Libia | nella notte il soccorritore porta in braccio un superstite

notte i soccorritori della Mezza Luna Rossa hanno portato in salvo le persone tenendole in braccio....indopo le alluvioni dei giorni scorsi. Queste inondazioni ha spazzato via case e sommerso campi. La città di Derna è per un quarto distrutt a, i centomila abitanti colpiti dall' acqua...Come quelle di Pol Po t in Cambogia, Gheddafi in, BokassaRepubblica Centrafricana e Pinochet in Cile. Dietro la facciata del rafforzamento strategico militare e della grande alleanza ...C'è un buco in mare, perché lasua zona di responsabilità non è in grado di gestire i salvataggi. Una volta era Lampedusa il porto dove si concentravano le ONG: ancora oggi sull'isola ...

Alluvione in Libia, apocalisse Derna: 10mila dispersi nella città sommersa la Repubblica

Inondazioni in Libia, almeno 6mila morti solo nella città di Derna. FOTO Sky Tg24

Le immagini del video sono state pubblicate sulla pagina Facebook della Mezza Luna Rossa l'11 settembre. Provengono da Marj, una delle città della Cirenaica più violentemente colpite dal ciclone Danie ...In Libia, la città di Derna e numerosi villaggi sono stati completamente sommersi dalle alluvioni causate dalla tempesta Daniel tra il 10 e ...Su X (ex Twitter) sono state pubblicate le immagini aeree di un drone che mostrano la reale entità della distruzione causata dalle gravi inondazioni a Derna, in Libia, avvenute a causa della rottura ...