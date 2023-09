Libia | ecatombe a Derna | ' i morti stimati sono 20 000'

E' un'senza fine nella devastata città portuale di Derna, in, dove potrebbero essere circa 20.000 i morti per la tempesta Daniel che sabato notte si è abbattuta sulla costa settentrionale ...orientale allagata dalle inondazioni: Derna praticamente "sommersa", è l'ora degli aiuti internazionali. Meloni: telefonata con i leader Haftar e Dabaiba Le linee di comunicazione verso ..." Il bilancio delle vittime è enorme ", ha affermato Tamer Ramadan , inviato per ladella Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, " finora il numero delle persone scomparse ...Non come inche dopo la caduta di Gheddafi dopo la rivolta di Bengasi e l'intervento occidentale si è spaccata tra Cirenaica e Tripolitania senza più ritrovare l'unità. Ormai sono due anni che ...

