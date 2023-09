Libia | due C - 130J dell' Aeronautica Militare in partenza per la città di Derna

...di fornire immediatamente tutto l'aiuto possibile delle Forze Armate italiane allae al suo ... Tra questi ci sono ancheelicotteri per le eventuali attività di ricerca e recupero. 13 settembre ...... di cui 30mila provenienti dalla città costiera inondata dopo il cedimento delledighe. Il Nord - Est dellaospitava già più di 46mila sfollati interni a causa del conflitto nel Paese. ...Il crollo delledighe di Derna è responsabile per buona parte del disastro della città. Le alluvioni hanno colpito lain una stagione in cui questi eventi si sono intensificati ...Difesa, in partenzaC - 130 e Nave San Giorgio 'La Difesa e le forze armate daranno il loro ...(Comando operativo di vertice interforze) di fornire immediatamente tutto l'aiuto possibile alla...

Inondazioni in Libia, crollano due dighe a Derna: nella città sventrata sembra "entrato" il mare La Stampa

Alluvione in Libia, crollano due dighe: migliaia i morti Dire

Pronta anche la nave "San Marco" della Marina Militare per il trasporto del restante personale della Protezione Civile, della Croce Rossa italiana e di tutto io materiale necessario di sostegno della ...È già partita, nel frattempo, Nave "San Giorgio" della Marina Militare italiana che raggiungerà l'area di Derna nelle prossime 24 ore per assicurare le funzioni logistiche, di Comando e Controllo, ..."La Difesa e le Forze Armate daranno il loro massimo sostegno per aiutare il popolo libico, colpito da un devastante alluvione" dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha immediatamente ...