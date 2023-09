Libia | 60mila sfollati dopo le inondazioni Solo a Derna recuperati 5300 corpi Si continua a cercare tra fango e macerie

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Igiacciono ovunque: nel mare, nelle valli, sotto gli edifici”. Le parole del ministro dell’Aviazione civile libica, Hichem Chkiouat, all’indomani della sua visita araccontano la tragica situazione nella città dellanordorientale maggiormente colpita dall’uragano Daniel. Le autorità locali hanno aggiornato ail conto dei cadaveri rinvenuti nella sola, mentre sale a 1300 persone il numero deigià sepolti in fosse comuni. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) parla di, di cui 30mila provenienti dalla città costiera inondatail cedimento delle due dighe. Il Nord-Est dellaospitava già più di 46milainterni a causa ...

"Le prime stime locali dicono che gli sfollati interni sarebbero", afferma Rula Amin, portavoce dell'Unhcr, ad Al Jazeera. Prima che la tempesta devastante colpisse laorientale, l'area ...Crollano i posti nei centri prefettizi (da 77mila del 2019 adel 2020) così come quelli nel ... Perché non è lì che si punta: a occupare l'agenda sono ancora gli accordi con la, che vengono ...Tunisia e, infatti, hanno bloccato circapartenze dal primo gennaio, un risultato significativo. Fonti del ministero dell'Interno sottolineano che tutto ciò 'non basta e che il problema ...Il principale Paese di partenza verso l'Italia è la Tunisia (l'anno scorso era la). Aumentano ...PNRR saranno effettivamente aperti fino ad arrivare ad assorbire un fetta consistente dei...

Libia, 60mila sfollati dopo le inondazioni. Solo a Derna recuperati 5300 corpi Il Fatto Quotidiano

Ciclone Daniel, alluvione in Libia: a Derna corpi ovunque, “situazione disastrosa” | FOTO MeteoWeb

A Derna si cammina con le mascherine per il fetore causato dai cadaveri in putrefazione. Sono oltre 60mila gli sfollati ...