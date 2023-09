(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il mese scorsoha dovuto annullare il suo tour in Sud America a causa di una brutta infezione ai reni: “È con il cuore pesante che devo dirvi che non abbiamo altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America. Ho avuto una grave infezione ai reni, una cosa che non augurerei a nessuno, e il medico mi ha ordinato di riposare e recuperare. Ero più che entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto“. Il cantante di Strip that Down in questi giorni si trovava inin vacanza sul Lago di Como insieme alla fidanzata. Ieri peròsi èe dopo aver accusato dei dolori lancinanti è statoal pronto ...

1966: Al Candlestick Park di San Francisco i Beatles tengono l'ultimo concerto della loro storia per un pubblico pagante: gli spettatori sono 25.000. Avanti TAGS 29 agosto , Beatles , Michael Jackson ...L artista 30enne stato costretto a cancellare tutte le tappe dei suoi concerti in Sud America. Problemi di salute per, l ex componente degli One Direction ...Stop al tour di. Il cantante ha dovuto cancellare le prossime tappe dei suoi concerti a causa di una grave infezione ai reni, come ha riferito la Bbc . L'ex One Direction, dopo essere stato in ospedale, ha ...ha cancellato il suo prossimo Tour in Sud America a causa di un'infezione ai reni : il video annuncio sui social. Prossimo a soffiare su 30 candeline,si è trovato purtroppo ...

Liam Payne si è sentito male in Italia: "Portato d'urgenza in ospedale" Biccy

Liam Payne cancella il tour in Sudamerica per una grave infezione ai reni Sky Tg24

Liam Payne in ospedale: grave infezione per l’ex One Direction. L’artista 30enne è stato costretto a cancellare tutte le tappe dei suoi concerti in Sudamerica.