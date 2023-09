Liam Payne ricoverato d’urgenza durante la vacanza sul Lago di Como

(Di mercoledì 13 settembre 2023), ex cantante degli One Direction ha avuto un malorela suasuldi. Il ricoveroper una grave infezione ai reni che già aveva manifestato mesi scorsi rinunciando al tour in Sud America.: il ricoveroIl cantante britannico di 30 anni sembrerebbe aver avuto una L'articolo proviene da Il Difforme.

Paura per il cantante britannico, ex componente del gruppo musicale One Direction. Il trentenne si trovava insieme alla moglie in vacanza sul Lago di Como quando ha accusato un malore ed è stato trasportato di corsa in ...1966: Al Candlestick Park di San Francisco i Beatles tengono l'ultimo concerto della loro storia per un pubblico pagante: gli spettatori sono 25.000. Avanti TAGS 29 agosto , Beatles , Michael Jackson ...L artista 30enne stato costretto a cancellare tutte le tappe dei suoi concerti in Sud America. Problemi di salute per, l ex componente degli One Direction ...Stop al tour di. Il cantante ha dovuto cancellare le prossime tappe dei suoi concerti a causa di una grave infezione ai reni, come ha riferito la Bbc . L'ex One Direction, dopo essere stato in ospedale, ha ...

Liam Payne, l’ex One Direction ha un malore durante la vacanza sul Lago di Como: “Ricoverato… Il Fatto Quotidiano

Liam Payne, ex One Direction, ricoverato in ospedale in Italia: cosa è successo La Gazzetta dello Sport

Come riporta il Sun, il 30enne cantante si è sentito male mentre era a casa con la compagna Kate Cassidy e adesso è ancora in ospedale, dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti i controlli possibi ...Liam Payne, ex cantante degli One Direction, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale: come sta l'artista britannico.L'ex membro degli One Direction si trovava in vacanza con la moglie in Italia quando ha accusato un forte dolore ai reni. L'artista si trova ancora ricoverato ...